مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو، از ارائه حدود ۸ پیشنهاد جدید برای برگزاری دوره‌های تخصصی ایمنی معادن به هیئت آموزشی روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو)، ولدخانی گفت: پس از اجرای موفق نخستین دوره آموزشی اصول تهویه و هواشناسی در معادن زغال‌سنگ توسط مربیان دانشگاه MISIS روسیه، این پیشنهاد‌ها شامل موضوعاتی از جمله به‌روزرسانی دستورالعمل‌های ایمنی معادن، طراحی و نقشه‌کشی تهویه، آموزش روش‌های تست و بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ، تست ضدانفجار تجهیزات پس از تعمیرات، تدوین استاندارد لوکوموتیو برقی، آموزش امداد و نجات ویژه معادن و بررسی حوادث است.

وی تأکید کرد: برگزاری این دوره‌ها با حضور مدرسان روسی می‌تواند خلأ دانشی میان نیرو‌های تازه‌وارد و با تجربه در معادن کشور را پر کند.

گفتنی است، نخستین دوره بین‌المللی ایمنی معادن در مهرماه امسال در پایگاه تازه‌تأسیس توسعه ایمنی و امداد و نجات طبس برگزار شد و به ۲۰ نفر از فراگیران، گواهینامه رسمی دانشگاه MISIS روسیه اعطا گردید.