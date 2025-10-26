پخش زنده
از میان بیش از هزار و پانصد طرح و ایده اولیه، ۳۳ گروه دانشبنیان در دومین رویداد ملی رعنا برای رقابت در شش حوزه سلامت و سوءتغذیه انتخاب شدند.
محمدامیر معبودی دبیر رویداد ملی «رعنا»، گفت: از میان بیش از هزار و ۵۰۰ طرح و ایده ارسالی، پس از داوری هیئت علمی و تخصصی، ۲۲۰ طرح به مرحله ارزیابی نهایی رسیدند که در نهایت ۳۳ گروه دانشبنیان برای رقابت انتخاب شدند.
معبودی افزود: در پایان این رقابت، ۱۴ گروه برتر انتخاب میشوند و محصولات آنها با هدف حل مسائل مناطق محروم کشور در حوزههای مختلف سلامت و سوءتغذیه تجاریسازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این رویداد به همت یک مؤسسه دانشبنیان و با همکاری راهبردی بنیاد برکت برگزار میشود، گفت: حمایت مالی از طرحها محدودیت ندارد و متناسب با ابعاد هر پروژه، بودجه و پشتیبانی لازم اختصاص مییابد.
دبیر رویداد رعنا تصریح کرد: داوری طرحها بهصورت گروهی و با حضور متخصصان این حوزه انجام میشود تا راهکارهای علمی برای رفع مشکلات مناطق کمبرخوردار سراسر کشور شناسایی شود.
معبودی یادآور شد: نخستین دوره این رویداد با موضوع «آب» برگزار شد که در آن ۳۵۰ تیم شرکت کردند و ۹ تیم برگزیده هماکنون در حال اجرای طرحهای خود هستند. وی افزود: محور سومین دوره رعنا نیز «توانمندسازی مناطق محروم» خواهد بود.