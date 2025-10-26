پخش زنده
رئیس حوزه هنری خوزستان گفت: شعار حوزه هنری خوزستان هنر مردمی پایداری و پیشرفت است و این پیشرفت در بخشهای مختلف فرهنگی و اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدهادی شفیعی با بیان اینکه حوزه هنری یک رسالت واضح و یک راهبرد تکخطی دارد، اظهار داشت: راهبرد حوزه هنری، «جریانسازی هنر انقلاب» است که این جریانسازی را میتوان در سه محور «توزیع»، «تولید» و «تربیت» مورد بحث قرار داد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به تعریف شعار جدید برای این حوزه در استان، گفت: شعار و رویکرد حوزه هنری خوزستان را «هنر مردمی پایداری و پیشرفت» تعریف کردیم و بازه زمانی کار حوزه هنری را ۱۰۰ سال مقاومت مردم خوزستان، از جهاد عشایر عرب تا جنگ اخیر ۱۲ روزه، قرار دادیم.
وی در تعریف «هنر مردمی» تأکید کرد: حوزه هنری نباید وارد فاز تصدیگری شود، بلکه باید از طریق تقویت، همراهی، همکاری و رفع موانع برای «هستههای مردمی»، رسالت خود را به جا آورد.
تمایز «پیشرفت» از «توسعه» با نمونههای عینی
شفیعی به تمایز میان مفاهیم «پیشرفت» و «توسعه» پرداخت و خاطرنشان کرد: وقتی میگوییم «پیشرفت»، منظورمان غیر از «توسعه» است. به طور مثال، مستند «کشتی ایذه» در حال تولید است که نمونهای از «پیشرفت» است؛ نمونهای که قابل الگوبرداری است.
مدل تربیتی غیررسمی و مبتنی بر تقویت هستههای مردمی
وی گفت: در بحث تربیت، نگاه ما این است که تا زمانی که فقط فراخوان بدهیم و مخاطب را جمع کنیم، نمیتوان مخاطب نوجوان و جدید را به صورت خشک و رسمی به فضای هنری دعوت کرد.
رئیس حوزه هنری خوزستان تصریح کرد: ما در تعامل با شهرستانها، برای مجموعههای امین و مطمئنی که در استان هستند، وقت میگذاریم. آن را تقویت میکنیم و تلاش میکنیم تا به استاندارد لازم برسد تا آن مجموعه، محل رجوع علاقهمندان به هنر انقلاب در آن شهر شود.
ایجاد زیرساخت توزیع رسانه به جای تولید محتوای صرف
شفیعی با اشاره به رویکرد حوزه هنری در عرصه رسانه، اظهار داشت: ما عمداً بر روی «رسانه و جریانسازی» تأکید داریم، چرا که اساساً رسالت خود را در تولید خبر یا تولید محصول رسانهای نمیبینیم، بلکه آن را در «ایجاد زیرساخت توزیع رسانه» میدانیم.
بازسازی و تجهیز سینماهای هنری در استان
وی در بخش دیگری از سخنان خود از بازسازی و تجهیز چندین سینما در استان خبر داد و گفت: سینما ساحل اهواز بهطور کامل بازسازی شده و چهار سالن دارد. سینما اکسین و سینما آبادان نیز بازسازی و بهروز شدند. پرده سینمایی در دزفول تأسیس شد و انشاءالله سینما نخل نیز وارد فرایند بازسازی خواهد شد.
راهاندازی پلاتو و گالری در آبادان و اهواز
رئیس حوزه هنری خوزستان در پایان از راهاندازی پلاتوهای جدید در استان خبر داد و افزود: به زودی پلاتوی آبادان ساخته خواهد شد و در اهواز نیز پلاتو بازسازی میشود. تا آخر سال در آبادان، یک گالری و یک پلاتو افتتاح میشود و رسالت هنری حوزه هنری آبادان را «پردیس هنری بودن» در نظر گرفتیم.