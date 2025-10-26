پخش زنده
پینار لطفیزاده با غلبه بر حریف فیلیپینی در رقابتهای تکواندوی بازیهای آسیایی جوانان به نیمهنهایی رسید و نشان برنزش را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پینار لطفیزاده نماینده تکواندو وزن منهای ۶۳ کیلوگرم ایران در دو راند پیاپی و با نتایج ۶ بر صفر و ۱۳ بر صفر حریف فیلیپینی اش را شکست داد و به جمع ۴ نفر برتر رسید.
لطفیزاده که پیش از این حریفی از سنگاپور را شکست داده بود برای رسیدن به فینال به مصاف تکواندوکار اردنی میرود.
در وزن منهای ۶۳ پسران هم امیر اقبالی در یکچهارم نهایی در دو راند مغلوب نورالی مخموت از قزاقستان شد و به نیمهنهایی نرسید.