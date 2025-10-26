دادستان عمومی و انقلاب لالی گفت: ۱۸۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل (ماری‌جوانا) کشف و اعضای باند ۵ نفره توزیع شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا جمال‌پور شاه‌منصوری اظهار داشت: با اقدام به‌موقع ماموران پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر لالی، ساعت ۶ صبح امروز، باند توزیع مواد مخدر در یکی از جاده‌های این شهرستان بازداشت شدند.

وی افزود: در این عملیات، پنج نفر متهم دستگیر و پنج دستگاه خودروی حامل مواد مخدر توقیف شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از خودرو‌های مورد استفاده مسروقه بوده است.

دادستان لالی بر برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد.

پیش از این نیز در ۱۶ مهرماه سال جاری سرهنگ قاسم رحیمی رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان از کشف بیش از ۱۰ تن مواد مخدر و دستگیری بیش از ۱۳ هزار و ۴۷۳ نفر در یک سال گذشته خبر داده بود.