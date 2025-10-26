وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: این جشنواره، نماد روشنی از همزیستی فرهنگ‌ها و هنر‌های بومی در سایۀ وحدت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پیام سید عباس صالحی که امروز یکشنبه در آیین افتتاح هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان قرائت شد آمده است: تئاتر خیابانی، به عنوان هنری زنده و مردمی، آیینه‌ای تمام‌نما از واقعیت‌های زندگی ماست و این هنر متعهد، با نگاهی عمیق و تأمل‌برانگیز، مخاطب را به اندیشیدن فرا می‌خواند و راهکار‌هایی نوین برای مسائل پیچیدۀ امروزی پیش رو می‌نهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پیام آورده است: از رهگذر این جریان پویا، تعامل و تبادل اندیشه و تجربه‌های نوین شکل می‌گیرد و گفت‌وگوی فرهنگی میان هنرمندان از اقوام و ملل مختلف، بستری برای رشد و شکوفایی ایده‌های بدیع فراهم می‌سازد و دانش تئاتر را غنا می‌بخشد.

وی افزود: این جشنواره، نماد روشنی از همزیستی فرهنگ‌ها و هنر‌های بومی در سایۀ وحدت ملی است. این پیوند هنری، در مقیاسی بزرگ‌تر به توسعۀ گردشگری و کمک به رونق اقتصادی منجر می‌شود.

صالحی در ادامه پیام خود اظهار کرد: با جلب توجه علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، چرخ‌های اقتصاد منطقه به حرکت در می‌آید و فرصت‌های شغلی جدیدی برای جامعۀ محلی ایجاد می‌گردد و این رویداد هنری، ظرفیتی بی‌نظیر برای معرفی جلوه‌های فرهنگی استان کردستان و تقویت اقتصاد خلاق است.

وی در پایان این پیام ابراز امیدواری کرد این جشنواره، با ایجاد فضایی سرشار از امید و نشاط، گامی بلند در راستای تقویت همدلی و مشارکت مردمی بردارد و همچون گذشته، پیام‌آور صلح، دوستی و پیشرفت برای تمامی ایرانیان باشد و برای همۀ هنرمندان و دست‌اندرکاران این رویداد بین‌المللی آرزوی توفیق دارم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان هجدهمین دوره این جشنواره را به هنرمندان خلاق، دست‌اندرکاران پرتلاش و مردم فرهنگ‌دوست استان کردستان به‌ویژه شهر مریوان صمیمانه تبریک گفت.