روز چهارم رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان پنجم آبان ماه به میزبانی چین و در سالن «تایهو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی با برگزاری مبارزات اوزان منهای ۸۰ کیلوگرم مردان و منهای ۴۶ کیلوگرم زنان آغاز می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول رقابت‌های روز چهارم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که سعیده نصیری و مهران برخورداری در اوزان منهای ۴۶ کیلوگرم مردان و منهای ۸۰ یلوگرم بانوان، رقبای خود را شناختند.

در وزن منهای ۴۶ کیلوگرم که ۴۷ تکواندوکار حضور دارند، سعیده نصیری دور نخست با «آنا دی کاستا» از تیمور مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی با «مینایا اکبروا» از جمهوری آذربایجان دیدار می‌کند. در سمت جدول نصیری نمایندگانی از بورکینافاسو، ویتنام و کاستاریکا که با پرچم فدراسیون جهانی در این رقابت‌ها آمده؛ حضور دارند.

در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم نیز ۵۶ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند و نماینده کشورمان در نخستین مبارزه خود به مصاف «سوهان» از جزایر موریس می‌رود و در صورت پیروزی به دیدار با برنده دیدار کلمبیا و پرتغال خواهد رفت. در سمت جدول برخورداری نمایندگان افغانستان، نروژ و «جسوربک جایسانوف» ازبکستانی حاضر هستند.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.