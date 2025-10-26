پست برق فوق توزیع نظرآباد به زودی به بهره برداری میرسد
نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: پست برق فوق توزیع شهرستان نظرآباد با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به زودی بهره برداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، علی حدادی با حضور در سیمای استان البرز برنامه زنده نگاه مردم گفت: یکی از موضوعهای مهم زیرساختی بحث کمربندی نظرآباد است که به عنوان مطالبه مردم و یک طرح ملی در حال پیگیری است. همچنین تعیین تکلیف مسکن مهر نظرآباد از دیگر موضوعهای در حال انجام است.
نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه مردم با اعلام خبر هزینه کرد بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای پست برق فوق توزیع در نظرآباد گفت: پست برق فوق توزیع ۲۳۰ شهرستان نظرآباد به زودی بهره برداری میشود.
وی با اشاره به اهمیت پیگیری مطالبات مردم در برنامه سیمای البرز تصریح کرد: شبکه آبرسانی و توسعه خدمات عمومی به عنوان زیرساختهای اصلی و مبنایی در روستاها و شهرها به عنوان یکی از مطالبات مردم تلقی میشود.
حدادی به مجری برنامه نگاه مردم توضیح داد: موضوع گسترش فیبرنوری و اینترنت که در این خصوص جلسهای تخصیص داده شد و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شد تا برای زیرساختهای فیبرنوری هزینه شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه به جوانان در برنامه سیمای البرز بیان کرد: یکی دیگر از زیرساختها بحث ورزش است که به سلامت جامعه برمی گردد. سالنهای ورزشی نیمه تمام، زمینهای چمن از جمله اقدامهای مورد توجه است. در شهر مهستان سه سالن ورزشی را در دست افتتاح داریم. چهار خانه جوان بنابر صحبتهای به عمل آمده آماده افتتاح در شهر مهستان است.
وی در برنامه نگاه مردم عنوان کرد: گلایههایی از طرف مردم در خصوص انشعاب و نصب کنتور وجود دارد. این مطلب باید برای مردم شفاف سازی و توضیح داده شود.
همچنین در شهرستان طالقان نیز پزشک متخصص نیاز است و بیش از ۸۱ روستا در شهرستان طالقان نیازمند رسیدگی در این خصوص است.