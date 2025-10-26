مدیر کل پدافند غیر عامل آذربایجان شرقی گفت:تمام فناوری‌های پدافند عامل و غیرعامل در کشور ما بومی‌سازی شده و بر پایه ظرفیت‌های داخلی پیش می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی امیری‌راد همزمان با هفته پدافند غیر عامل در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام مراکز حیاتی باید دارای پیوست پدافند غیر عامل باشند گفت:پدافند غیر عامل رویکردی غیر نظامی دارد و با هدف مصون‌سازی جان، اموال و ذهن مردم در برابر تهدیدات دشمن دنبال می‌شود.

امیری‌راد با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیر عامل با عنوان تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی افزود: وقتی تهدیدی رخ می‌دهد نباید خدمات‌رسانی به مردم متوقف شود.

مدیر کل پدافند غیر عامل آذربایجان شرقی گفت:پایداری اجتماعی وظیفه مردم است. در دفاع مقدس ۱۲ روزه این مسئله به‌ صورت واقعی لمس شد. مردم باید با آرامش زندگی کنند حفظ آرامش و نظم اجتماعی از مهمترین ارکان پایداری اجتماعی است.

امیری راد گفت:اگر پدافند غیر عامل به‌درستی اجرا شود، جان انسان‌ها که ارزشمندترین دارایی‌ها هستند، از تهدیدات مصون می‌ماند. هدف ما این است که پس از حملات یا تهدیدها بازسازی سریع انجام شود و مدیریت جامعه از وضعیت بحران به شرایط عادی بازگردد.

مدیر کل پدافند غیر عامل آذربایجان شرقی با اشاره به جنگ‌های نسل چهارم و پنجم اظهار کرد: در این نسل از جنگ‌ها، پیچیدگی تهدیدات افزایش یافته و هدف ما مصون ماندن انسان‌ها و داشته‌های کشور از دید دشمن است. باید تلاش کنیم شبکه‌های داخلی در برابر تهدیدات مقاوم باشند.

وی ادامه داد:در دفاع مقدس ۱۲ روزه هدف دشمن ایجاد اخلال، فلج‌سازی و فاصله‌افکنی میان فرماندهی و مردم بود اما به‌ دلیل پایداری اجتماعی پس از ۱۲ روز خودشان درخواست آتش‌بس دادند.

مدیر کل پدافند غیر عامل آذربایجان شرقی گفت:جنگ‌های نوین کوتاه‌مدت‌اند و مانند جنگ‌های گذشته دارای خطوط جبهه و خاکریز مشخص نیستند به همین دلیل باید دفاع کشور نیز به سمت پدافند غیر عامل حرکت کند.

امیری‌راد تصریح کرد: پارکینگ‌ها، متروها و ساختمان‌های در دست احداث باید به‌ گونه‌ای طراحی شوند که قابلیت استفاده به‌ عنوان پناهگاه را داشته باشند.

وی گفت: الزامات مربوط به احداث پناهگاه‌ها به شهرداری‌ها ابلاغ شده و به‌ تدریج شاهد اجرای آن در پروژه‌های عمرانی خواهیم بود.

امیری‌راد در تشریح برنامه‌های هفته پدافند غیر عامل گفت:بیش از ۳۰۰ برنامه در سطح استان برگزار می‌شود که از این میان ۶۰ برنامه آموزشی، ۷۰ رزمایش و مانور، زنگ پدافند غیر عامل و افتتاح طرح‌های عمرانی در دستور کار است. همچنین شورای پدافند غیر عامل استان تشکیل خواهد شد و برنامه‌های مشترکی با آموزش‌ و پرورش برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پدافند غیر عامل امری نادیده گرفتنی نیست ادامه داد: اطلاع‌رسانی دقیق و آگاه‌سازی مردم از الزامات آن است. تولید محتوای خبری و اطلاع‌رسانی درست به مردم جزو دستورالعمل‌های این حوزه محسوب می‌شود.

امیری راد گفت: قانون پدافند غیر عامل در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و این حوزه زیرمجموعه نیرو‌های مسلح است و در حال حاضر ۱۱ کارگروه تخصصی و پنج قرارگاه در مجموعه پدافند غیر عامل استان فعالیت دارند.