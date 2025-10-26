

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا ۲۰۲۵ از ۱۰ تا ۱۷ آبان به میزبانی شهر امان پایتخت کشور اردن برگزار می‌شود.

در این رقابت‌ها ۱۶ تیم شرکت دارند که گروه‌بندی تیم‌ها در مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

گروه A: اردن، ازبکستان، لبنان، هنگ‌کنگ

گروه B: ژاپن، ایران، عربستان سعودی، فیلیپین

گروه C: چین، قزاقستان، قطر، کره‌جنوبی

گروه D: چینی تایپه، تایلند، استرالیا، هند

نکته قابل توجه این دوره، انصراف تیم‌های لبنان و عربستان سعودی از مسابقات است. بر این اساس، تمامی دیدار‌های این دو تیم با نتیجه سه بر صفر به نفع تیم‌های مقابل ثبت خواهد شد.

برنامه مرحله مقدماتی (۲۴ مسابقه) به وقت تهران به شرح زیر است:

شنبه ۱۰ آبان

ساعت ۱۱:۳۰؛ اردن – لبنان (گروه A) و ایران – عربستان (گروه B)

ساعت ۱۳:۳۰؛ چین – کره‌جنوبی (گروه C) و چین تایپه – هند (گروه D)

ساعت ۱۶:۰۰؛ قزاقستان – قطر (گروه C) و تایلند – استرالیا (گروه D)

ساعت ۱۸:۳۰؛ ازبکستان – هنگ‌کنگ (گروه A) و ژاپن – فیلیپین (گروه B)

یکشنبه ۱۱ آبان

ساعت ۱۱:۳۰؛ قزاقستان – کره‌جنوبی (گروه C) و تایلند – هند (گروه D)

ساعت ۱۳:۳۰؛ چین – قطر (گروه C) و فیلیپین – ایران (گروه B)

ساعت ۱۶:۰۰؛ اردن – هنگ‌کنگ (گروه A) و ژاپن – عربستان (گروه B)

ساعت ۱۸:۳۰؛ ازبکستان – لبنان (گروه A) و چین تایپه – استرالیا (گروه D)

دوشنبه ۱۲ آبان

ساعت ۱۱:۳۰؛ لبنان – هنگ‌کنگ (گروه A) و عربستان – فیلیپین (گروه B)

ساعت ۱۳:۳۰؛ قطر – کره‌جنوبی (گروه C) و ژاپن – هند (گروه D)

ساعت ۱۶:۰۰؛ چین – قزاقستان (گروه C) و چین تایپه – تایلند (گروه D)

ساعت ۱۸:۳۰؛ اردن – ازبکستان (گروه A) و ژاپن – ایران (گروه B)

روز سه‌شنبه ۱۳ آبان تیم‌های شرکت کننده استراحت دارند.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله دوم صعود می‌کنند که مسابقات خود را در قالب دو گروه E و F برای رتبه‌های اول تا هشتم دنبال خواهند کرد و تیم‌های سوم و چهار گروه مقدماتی در دو گروه G و H برای جایگاه نهم تا شانزدهم به میدان می‌روند.

دیدار‌های مرحله دوم روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۴ و ۱۵ آبان پیگیری می‌شود و مراحل نیمه‌نهایی و نهایی نیز روز‌های جمعه و شنبه ۱۶ و ۱۷ آبان انجام می‌شود تا رتبه‌بندی تمامی تیم‌های شرکت کننده مشخص شود.