به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها و سرمنشاء بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهاد‌های مسئول با مجموعه انتظامی است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۲۱ معتاد، ۱۴۸ خرده فروش و ۳۰ قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان لنگرود دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لنگرود با اعلام اینکه اعتیاد و مواد مخدر یکی از مهمترین معضل جوامع بشری به شمار می‌رود، گفت: از این افراد ۱۴۱ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی از شهروندان خواست هشدار‌های انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.