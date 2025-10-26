پخش زنده
فرمانده انتظامی لنگرود از کشف ۱۴۱ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با اشاره به اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل فروپاشی خانوادهها و سرمنشاء بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسئول با مجموعه انتظامی است، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۲۱ معتاد، ۱۴۸ خرده فروش و ۳۰ قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان لنگرود دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی لنگرود با اعلام اینکه اعتیاد و مواد مخدر یکی از مهمترین معضل جوامع بشری به شمار میرود، گفت: از این افراد ۱۴۱ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
وی از شهروندان خواست هشدارهای انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.