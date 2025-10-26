گشت مشترک استاندارد و اصناف؛ برخورد با ترازوهای فاقد نشان استاندارد در واحدهای صنفی
در گشت مشترک اداره استاندارد، اتاق اصناف وضعیت ترازوهای مورد استفاده در واحدهای صنفی سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این بازرسی، یک واحد صنفی به دلیل استفاده از ترازوی فاقد نشان استاندارد و فعالیت خارج از ضوابط قانونی، به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
محمود نصرالهی، مدیرکل اداره استاندارد، در حاشیه این بازدید گفت: با واحدهایی که به صورت زیرزمینی فعالیت کرده و از تجهیزات غیر استاندارد استفاده کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
مجید بسطامی، رئیس اتاق اصناف، نیز با تأکید بر لزوم رعایت قوانین نظام صنفی اظهار داشت: کسبه موظفاند در فرآیند فروش از تجهیزات دارای نشان استاندارد استفاده کنند و این موضوع جزو الزامات قانونی است.
برخی فروشندگان نیز در گفتوگو با خبر گزاری صدا و سیما خواستار نظارت جدیتر از مبادی ورودی بازار شدند تا از عرضه ترازوهای فاقد نشان استاندارد جلوگیری شود.
مسئولان حاضر در این گشت مشترک تأکید کردند: شهروندان در صورت مشاهده تخلف، میتوانند موضوع را به اداره استاندارد گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.