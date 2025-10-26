به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان می‌رساند: نظر به اهمیت فعال‌سازی واحدهای غیرفعال و در راستای بهره‌ برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود، ضرب‌الاجل دو ماهه‌ای تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ جهت از سرگیری فعالیت واحدهای غیرفعال اعلام می‌گردد.

بدیهی است در صورت عدم اقدام اجرایی مثبت در مهلت مقرر، حذف و مطابق ضوابط و مقررات مربوطه با مزارع غیرفعال برخورد قانونی به‌عمل خواهد آمد.

مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان با ۴۹ مزرعه فعال و سطح زیرکشت ۶۴۰ هکتار بخش عمده میگوی استان را تولید میکند و فعالیت مزارع پرورش میگو در این منطقه نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات را دارد.