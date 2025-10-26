

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یکی از این لحظات مربوط به تاریخ‌سازی عطیه سادات حسینی و نیکو روزبهانی دو بانوی ایرانی بود که موفق شدند به ترتیب نخستین نشان تاریخ پاراوزنه‌برداری و همچنین نخستین مدال تاریخ این رشته در رده بزرگسالان را به نام خود ثبت کنند.

در گزارش مربوط به این دو ورزشکار آمده است: «مردان پاراوزنه‌برداری ایران همیشه به خاطر قدرت و توانایی‌هایشان مورد توجه بوده‌اند. حالا زنان نیز به پیروی از آنها، برای نخستین بار در قاهره موفق شدند روی سکو قرار بگیرند.

ابتدا، نوجوانی به نام عطیه سادات حسینی با کسب اولین مدال طلای بانوان ایران در تاریخ مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری در بخش «نسل آینده» تاریخ‌ساز شد. حسینی که دو سال است در این ورزش فعالیت می‌کند، در دسته ۶۱ کیلوگرم با مهار وزنه ۹۰ کیلوگرمی به مقام قهرمانی رسید.