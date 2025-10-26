به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزانه صادق با اشاره به دیپلماسی فعال رئیس‌جمهور با کشور‌های همسایه و نقش کلیدی حمل‌ونقل در این تعاملات گفت: در دو هفته گذشته، سفر‌هایی به کشور‌های آذربایجان و پاکستان داشتیم.

وزیر راه و شهرسازی از امضای قرارداد راه‌آهن رشت-آستارا تا ماه آینده میان ایران و روسیه خبر داد و گفت: نتایج مذاکرات سفر باکو با محوریت تضمین حمل بار و کالا در حلقه مفقوده کریدور شمال–جنوب، به‌ویژه در مسیر ریلی رشت–آستارا فراتر از تحلیل‌های اولیه بود.

صادق با اشاره به نشست برگزار شده در پاکستان نیز بیان کرد: در این نشست سه محور اصلی بررسی شد که مهم‌ترین موضوعات آن انتخاب واسط ایران بین پاکستان و کشور‌های اوراسیا و قفقاز، انتخاب پاکستان به عنوان اتصال چین به ایران و انتقال بار چین از مسیر پاکستان و ایران به اروپا بود.

وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه روابط منطقه‌ای گفت: توسعه آزادراه‌ها و زیرساخت‌های ریلی نقش مؤثری در تسهیل ارتباطات ایران با کشور‌های همسایه دارد.

صادق افزود: خدا را شاکریم که در یک سال گذشته، با وجود مشکلات، محدودیت‌ها و تشدید تحریم‌ها، هیچ خللی در اراده و هم‌افزایی ایجاد نشده و تمامی اتفاقات با وجود این شرایط رقم خورده است.