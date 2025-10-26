به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس جمعیت هلال‌احمر گفت: این دوره آموزشی به منظور افزایش مهارت‌ها، تقویت آمادگی عملی و ارتقای هماهنگی تیم‌های نجات برگزار می‌شود تا نجاتگران در هر شرایطی به ویژه در مواقع بحران و جنگ، آماده خدمت‌رسانی به مردم عزیز باشند.

انور بیادار افزود: در این دوره آموزشی، نجاتگران با آخرین سرفصل‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی امداد و نجات آشنا شدند.

وی افزود: این دوره شامل تثبیت صحنه حادثه، نحوه دسترسی ایمن و اصولی به مصدومان، روش‌های نجات و انتقال مصدومین، کار با ست‌های هیدرولیک و تجهیزات امدادی، اقدامات پیش بیمارستانی و همچنین نحوه کار با آمبولانس و تجهیزات آن به صورت عملی و تئوری آشنا شدند.