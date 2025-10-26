قزوین میزبان شهدای گمنام در ایام فاطمیه خواهد بود
معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، از برنامهریزیها برای استقبال از شهدای گمنام در اوایل آذر ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، شهرام احمد پور در جلسه شورای هماهنگی دفاع مقدس استان اعلام کرد که به مناسبت ایام فاطمیه، استان میزبان شهدای گمنام خواهد بود که مکانهایی برای تدفین این پیکرهای مطهر در نظر گرفته شده است.
احمدپور همچنین به اهمیت اسناد جنگ دوازده روزه اشاره کرد و افزود: این اسناد میتواند به عنوان سند افتخار باقی بماند و نسل آینده از آن بهرهبرداری کند.
وی به حضور پرشور مردم در تشییع شهدای متعلق به این استان در شرایطی که اعلام شده بود حضور حداقلی باشد، اشاره کرد و گفت که حماسههای ارزشمندی از مردم دیده شد.