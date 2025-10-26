به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دهاقان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست در جریان گشت و کنترل زیستگاه‌های حیات‌وحش در منطقه شکار ممنوع دشتک موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر متخلف شکار و صید غیرمجاز شدند.

پژمان خاکسار افزود: در بازرسی از این متخلفان، یک قبضه سلاح شکاری قاچاق، ۲ قبضه سلاح شکاری مجاز، لاشه یک قطعه پرنده وحشی کبک، ۲ قطعه کبوتر کوهی و مقدار زیادی مهمات کشف و ضبط شد.

وی گفت:پرونده این متخلفان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شده است.

رییس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دهاقان از شهروندان خواست، با مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ (ارتباط مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست) اطلاع‌رسانی کنند.