در مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی استان قم آقای جواد خلیلی با ۱۵ رای از ۱۹ رای به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی استان قم که در اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، آقای جواد خلیلی با ۱۵ رای به عنوان رئیس هیئت کوهنوردی استان قم انتخاب شد.
رئیس هیئت کوهنوردی استان قم توسعه کوهنوردی در استان قم را از اولویتها و برنامههای خود عنوان کرد گفت استعداد یابی برای کودکان و نوجوانان و برگزاری دورههای آموزشی در رشته کوهنوردی و معرفی بیشتر این رشته به مردم از مهمترین اولویتهای کاری خود اعلام کرد.
پیش از این آقای علی رضا آذری سرپرست هیئت کوهنوردی بود.