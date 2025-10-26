معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان در سفرش به کابل، مسائل مرتبط با امور مرزی و آب را با مقامات بلندپایه افغانستان بررسی خواهد کرد.

بررسی مسائل مرزی، قضایی و آب در سفر معاون وزیر خارجه ایران به کابل

آقای «غریب آبادی» در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما در فرودگاه کابل گفت: ایران و افغانستان دو کشور دوست، همسایه، برادر و مسلمان هستند و سیاست همسایگی اقتضا می‌کند که مسئولان دو کشور در سطوح مختلف با یکدیگر در ارتباط باشند.

وی سفرش به کابل را ادامه تبادل هیئت‌های رسمی ایران و افغانستان دانست و افزود: در این سفر سه موضوع مهم آب، امور مرزی و همکاری‌های حقوقی و قضایی را در دیدار با مقامات بلندپایه افغانستان بحث و بررسی می‌کنیم.

آقای غریب آبادی گفت: در حوزه‌های یاد شده، زمینه‌های گسترده همکاری میان دو کشور وجود دارد و اگر مسائلی در این عرصه‌ها وجود داشته باشد می‌توانیم آن را با مذاکره حل و فصل کنیم.

وی با تاکید بر لزوم افزایش تعاملات و روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف افزود: در حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و فرهنگی، تعاملات خوبی میان دو کشور وجود دارد و زمینه‌های گسترش آن نیز موجود است.

آقای غریب آبادی صبح امروز برای سفری رسمی وارد کابل شد.