معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه کشورمان در سفرش به کابل، مسائل مرتبط با امور مرزی و آب را با مقامات بلندپایه افغانستان بررسی خواهد کرد.
آقای «غریب آبادی» در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما در فرودگاه کابل گفت: ایران و افغانستان دو کشور دوست، همسایه، برادر و مسلمان هستند و سیاست همسایگی اقتضا میکند که مسئولان دو کشور در سطوح مختلف با یکدیگر در ارتباط باشند.
وی سفرش به کابل را ادامه تبادل هیئتهای رسمی ایران و افغانستان دانست و افزود: در این سفر سه موضوع مهم آب، امور مرزی و همکاریهای حقوقی و قضایی را در دیدار با مقامات بلندپایه افغانستان بحث و بررسی میکنیم.
آقای غریب آبادی گفت: در حوزههای یاد شده، زمینههای گسترده همکاری میان دو کشور وجود دارد و اگر مسائلی در این عرصهها وجود داشته باشد میتوانیم آن را با مذاکره حل و فصل کنیم.
وی با تاکید بر لزوم افزایش تعاملات و روابط ایران و افغانستان در عرصههای مختلف افزود: در حوزههای سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و فرهنگی، تعاملات خوبی میان دو کشور وجود دارد و زمینههای گسترش آن نیز موجود است.
آقای غریب آبادی صبح امروز برای سفری رسمی وارد کابل شد.