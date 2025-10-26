پخش زنده
امروز: -
پلیس فتا هشدار داد: شهروندان مواظب کپی شدن کارتهای بانکی خود توسط برخی از فروشندگان متخلف باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان هشدار داد: برای جلوگیری از کپی شدن کارتهای بانکی و امکان کلاهبرداری از کارت ها، به هیچ وجه رمز کارت خود را به دارندگان دستگاه کارتخوان اعلام نکنید و یک کارت مجزا برای پس اندازتان در نظر بگیرید.
همچنین پیوند هدایای یارانهای دولت که با نام بانک ملی ایران به گوشی همراهتان ارسال می شود جعلی است و مردم باید مراقب اینگونه پیامکها باشند.
به شهروندان توصیه شده: در صورت دریافت تماس تلفنی مشکوک از افراد ناشناس به هیچ عنوان اطلاعات شخصی یا بانکی خود را ارائه ندهند و از واریز وجه به حساب افراد با شماره کارتهای ناشناس خود داری کنند.
شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ یا مراجع قانونی گزارش دهند.