به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در بازدید از بازار حسین‌خانی افزود: طرح سامان‌دهی واحد‌های صنفی در این منطقه برای مدیریت ترافیک، ارتقای کیفیت کسب‌وکار و تقویت بخش خصوصی در حال اجراست.

او تصریح کرد: هدف اصلی ما حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی در فضای کسب‌وکار است.

استاندار همدان روند سامان‌دهی بازار را بخشی از مدیریت شهری دانست و گفت: انتقال بنک‌داران به شهرک جدید با هدف نظم‌دهی و بهبود شرایط انجام می‌شود و هیچ اقدامی به‌صورت شخصی یا سلیقه‌ای نیست، بلکه براساس مطالعات و بررسی‌های میدانی تصمیم گرفته شده است.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به بازدید‌های اخیر از محل شهرک صنفی و صنعتی بنک‌داران افزود: طراحی فضا بسیار مناسب است، معابر و زیرساخت‌ها استانداردند و فعالان مستقر رضایت دارند و این تجربه نشان می‌دهد اقدام صورت‌گرفته در مسیر درستی قرار دارد.

حمید ملانوری شمسی افزود: مالکیت هیچ‌کس سلب نمی‌شود و هر واحد می‌تواند با تبدیل به خرده‌فروشی یا بازسازی، ارزش سرمایه‌ی خود را حفظ و افزایش دهد.

او با اشاره به برنامه زمان‌بندی انتقال تصریح کرد: کمیته‌ای با حضور اتحادیه، شرکت شهرک‌های صنعتی، صنعت و معدن و نهاد‌های مرتبط، جدول انتقال واحد‌ها را تدوین می‌کند.