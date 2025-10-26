پخش زنده
غلامرضا گودرزی در رشت گفت: ستادهای استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن از هفتههای آینده در استانهای مختلف تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ رییس مرکز آمار ایران صبح امروز در نهمین همایش گرامیداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی که در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در رشت برگزار شد، با اشاره به موفق بودن طرح سرشماری کشاورزی با استفاده از ۱۵ هزار نیروی جوان در کشور گفت: تدبیر درست و مشورت با همه، همکاری خوب دستگاههای مختلف و اعتماد به جوانان در فرآیند سرشماری، از جمله دلایل موفقیت سرشماری کشاورزی بود.
غلامرضا گودرزی با بیان اینکه سرشماری کشاورزی بر امنیت غذایی و سفرههای مردم تاثیرگذار است، افزود: با دادن اختیارات به استانها در طراحی و اجرای درست سرشماری تلاش کردیم آمار خوب و با کیفیت تولید کنیم.
اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ۱۴۰۵
وی همچنین با اشاره به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه سال ۱۴۰۵، از تشکیل ستاد استانی در استانها به ریاست استانداران از هفتههای آینده خبر داد و گفت: ابلاغ دستورالعمل تشکیل ستادهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن از سوی مرکز آمار به استانها ارسال شده که پس از تشکیل ستادها نظرات آنها برای بررسی و نهایی شدن جمع آوری میشود.
رئیس مرکز آمار ایران از همه افراد با تجربه و دانشگاهی برای ارائه طرح در انجام هر چه بهتر سرشماری عمومی نفوس و مسکن دعوت کرد در این زمینه همکاری کنند.
سرشماری ۱۴۰۵ با رویکرد «ثبتی مبنا»
غلامرضا گودرزی با تأکید براینکه در سرشماری سال آینده رویکرد «ثبتی مبنا» یعنی رجوع بیشتر به دادههای دستگاههای مختلف انجام خواهد شد، گفت: به این دلیل مرحله اول اجرای این طرح یعنی مشاوره به دستگاهها برای به روزرسانی اطلاعات شروع شده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت آمار در برنامه ریزی و تصمیم گیری در جامعه گفت: تهیه آمار درست و دقیق به ویژه در نظام «ثبتی مبنا» در مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی، بدون مشارکت و همراهی مردم و دستگاههای مختلف امکان پذیر نیست و ثمره این همکاریها منجر به تحول نظام آماری و تحول نظام تصمیم گیری و تاثیر آن در زندگی مردم میشود.
وی بر حرفهای و درست بودن انتشار اطلاعات تاکید کرد و افزود: مردم و مسئولان مطلع باشند که مرکز آمار بدون توجه به علایق و مسائل دیگر، فقط رسالت خود که ارائه آمار واقعی و درست است را انجام میدهد.
تصمیمسازی بدون آمار دقیق، قطار توسعه گیلان را از ریل خارج میکند
استاندار گیلان هم در این همایش، با تأکید بر ضرورت استفاده از دادههای دقیق آماری در سیاستگذاریهای توسعهای گفت: تصمیمسازی بدون آمار معتبر، روند رشد و پیشرفت استان را از مسیر درست خارج میکند و کوچکترین نوسانات آماری در صورت بیتوجهی میتواند به بحرانهای مدیریتی منجر شود.
هادی حقشناس افزود: بخشی از نارساییها و نارضایتیهای عمومی در کشور ناشی از آن است که تصمیمها بدون پشتوانه آماری دقیق اتخاذ میشود.
وی با اشاره به جایگاه آمار در کشورهای توسعهیافته افزود: در بسیاری از کشورها، دادههای آماری مبنای تمام تصمیمهای اقتصادی و سیاسی است، در حالیکه در کشور ما تغییرات کوچک آماری چندان جدی گرفته نمیشود و معمولاً تا زمانی که اعداد و درصدها بزرگ نباشند، واکنشی نسبت به آنها وجود ندارد.
ضرورت ارتقای نظام آماری در بخشهای اقتصادی
استاندار گیلان با انتقاد از نبود آمار دقیق در برخی حوزههای اقتصادی گفت: هنوز در موضوعاتی مانند میزان مصرف برنج، چای و سایر محصولات کشاورزی اطلاعات شفاف و قابل اتکا وجود ندارد و همین مسئله باعث میشود تصمیمهای نادرست از جمله واردات بیرویه یا ایجاد نوسان در بازار رخ دهد.
وی افزود: در شرایطی که میزان فروش اوراق خزانه در کشور دو برابر بودجه عمرانی است، باید این واقعیت برای مردم تبیین شود که توسعه زیرساختها با اتکا به بدهی ممکن نیست و منابع مالی در نهایت از جیب مردم تأمین میشود.
هادی حقشناس با اشاره به جایگاه گیلان در حوزه زیرساختهای بهداشت و درمان گفت: زمانی گیلان در میان استانهای برتر کشور قرار داشت، اما اکنون در برخی شاخصها از جمله سرانه تخت بیمارستانی از میانگین ملی پایینتر است که این امر نشان میدهد سیاستگذاریها باید بر پایه دادههای واقعی و تحلیلهای آماری دقیق انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی اطلاعات و شاخصهای اجتماعی و اقتصادی جدی گرفته نشوند، نوسانات کوچک دو تا سه درصدی به مرور به تغییرات ده تا بیست درصدی تبدیل میشود و مدیریت امور استان را دشوار میکند.
لزوم تطبیق برنامهریزیهای آموزشی، بهداشتی و زیرساختی با آمارهای جمعیتی
استاندار گیلان از کاهش نرخ تولد در استان خبر داد و گفت: در هفت ماه گذشته، حدود ۶۰۰ تولد کمتر از مدت مشابه سال قبل ثبت شده و جمعیت استان حدود سه هزار نفر کاهش یافته است.
وی افزود: این ارقام باید در برنامهریزیهای آموزشی، بهداشتی و زیرساختی لحاظ شود؛ زیرا کمبود دانشآموز در مقطع ابتدایی و تغییرات جمعیتی، بدون تحلیل آماری دقیق، موجب تصمیمات نادرست در ساخت مدارس و تخصیص منابع میشود.
هادی حقشناس تصریح کرد: اطلاعات آماری مانند نتایج آزمایشهای پزشکی است؛ اگر به موقع در اختیار سیاستگذاران قرار نگیرد و از آن استفاده نشود، تلاش کارشناسان هدر میرود و کیفیت زندگی مردم کاهش مییابد.
وی تأکید کرد: فرصت برای اشتباه در بخشهایی همچون مسکن، اشتغال، درمان و آموزش بسیار محدود است و اتخاذ تصمیمات درست تنها با تکیه بر دادههای دقیق و تحلیلهای علمی امکانپذیر است.
سرشماری با رویکرد «ثبتی مبنا» جایگزین روشهای سنتی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان نیز در این همایش با اشاره به اهمیت آمار و برنامه ریزی در موفقیت جامعه گفت: اگر برنامه ریزیها بر اساس آمار دقیق نباشد، احتمال موفقیت آن کمتر خواهد بود.
محمدرضا رستمی با اعلام اینکه سیستم سرشماری کشور از سال آینده به صورت «ثبتی مبنا» خواهد بود، افزود: در این نوع سرشماری، جمع آوری مستقیم اطلاعات از جمعیت وجود ندارد و دادههای اداری موجود در نهادها، سازمانها و ادارات، جایگزین سرشماری سنتی میشود که در افزایش سرعت و دقت کار و کاهش هزینهها و بهبود خدمات، بسیار تاثیرگذار است.
وی با تأکید بر اطمینان حفظ امنیت اطلاعات و محرمانه بودن آن، به روز کردن اطلاعات در روش سرشماری ثبتی محور را، مهم دانست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه ۸۰ نفر در طرحهای مختلف سرشماری مشارکت داشتند، گفت: اعتبار شش ماهه نخست اجرای طرحهای آماری مورد نیاز استان و کشور دو میلیارد و صد میلیون تومان بود که پیش بینی میشود تا پایان سال به دو برابر افزایش یابد.
محمدرضا رستمی گفت: حجم آمار استفاده سالانه حدود ۳۰ هزار نمونه در بخشهای مختلف است که برخی به صورت سرشماری «ثبتی مبنا» و برخی به صورت میدانی انجام میشود و این موضوع با تلاش و کوشش در قسمتهای مختلف سازمان انجام میشود.
وی همچنین با اشاره به کسب چندین رتبه برتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در کشور، از همکاری همه افراد و سازمانهای مرتبط قدردانی کرد.
در پایان این همایش از ۲۳ نفر از برگزیدگان حوزه آمار و برنامه ریزی استان در رشت تجلیل شد.
شعار امسال روز ملی آمار و برنامه ریزی، «راهبری تغییر با داده و آمارهای با کیفیت برای همگان» است.