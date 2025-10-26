به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ استاندار سمنان در جلسه شورایِ برنامه ریزی و توسعه با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید خود را در قبال حقوق معلولان و خدمت به این قشر توانمند جامعه مسئول بدانند.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق توانخواهان لازم الاجراست با انتقاد از بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها نسبت به مکاتبات بهزیستی و سهمیه سه درصدی استخدام معلولان افزود: در واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، شرط استفاده رایگان معلولان باید به‌صورت الزام در قرارداد‌ها لحاظ شود.

استاندار سمنان پیگیری مدیران برای قراردادهایِ اوراق مرابحه در جذب سرمایه در بازار‌های مالی، برنامه ریزی برای ارائه خدمات مطلوب به توان یابان در اجرای قانون ۱۰ فصلی حمایت از حقوق معلولان، جلبِ رضایتِ کارمندانِ توان یابِ ادارات و اجرای طرح فوریت‌های اداری سامانه ۱۲۸ فواد برای خدماتِ اداریِ با کیفیتِ کارمندان به عمومِ مردم را خواستار شد

محمد جواد کولیوند از برنامه ریزی دستگاه هایِ اجرایی برای خدمات دهی رایگان و مناسب به جامعه توان یابان و و ایجاد اشتغالِ بیشترِ این قشر خبر داد.

محمد رمضانیان معاون نوسازی اداری و معماری سازمانیِ سازمان اداری و استخدامی کشور با تبیین اجرای برنامه‌های هفتم توسعه، برنامه اصلاح نظام اداری با شش محور و اجرای طرح فوریت‌های اداری سامانه ۱۲۸ فواد کشور از اجرای طرح تربیت ۵۰۰ مدیر و ایجاد مجتمع‌های اداری با برپایی میز‌های خدمتِ ادارات برای شهر‌های زیر هفتاد هزار نفر خبر داد.

در شورایِ برنامه ریزی و توسعه استان سمنان همچنین کاربری طرح ساماندهی مجموعه ۳۹ هکتاریِ خدمات خودرویی و گردشگری شهرک صنوف در منطقه دو کوهه محور بسطام شاهرود به تصویب رسید.

در این جلسه با اشاره به افزایشِ جذب اعتباراتِ استانِ سمنان از خدماتِ ۱۷ ذی الحسابِ فعال ادارات قدردانی شد.