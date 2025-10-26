به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کارشناس هنر‌های تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان گفت: این کارگاه که بخشی از رویدادکشوری ایران من ایران جان می‌باشد با حضور بیش از ۵۰ هنرجو و اساتید برجسته خوشنویسی در اهواز برگزار شد.

اسماعیل قائدی افزود: در این کارگاه، هنرجویان جوان، در کنار اساتید مجرب مهارت‌های خود را در قالب‌های مختلف خوشنویسی شامل سیاه مشق، چلیپا و سطر نویسی ارتقا دادند. همچنین آموزش شیوه‌های تراش قلم و تکنیک‌های ویژه خوشنویسی به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

وی ادامه داد: آثار تولید شده در این کارگاه با محوریت هویت ایرانی و اشعار مرتبط با ایران بزودی در یک نمایشگاه در معرض دید علاقمندان به هنر خوشنویسی قرار خواهد گرفت.