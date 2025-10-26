پخش زنده
نشست خبری معرفی سهام یک شرکت کشت و صنعت و دامپروری با حضور مدیران این شرکت و جمعی از خبرنگاران بازار سرمایه در فرابورس ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرابورس اعلام کرد: مهدی طالبی مدیرعامل این شرکت با اشاره به فعالیت این مجموعه به عنوان بزرگترین گاوداری های جنوب کشور گفت: ظرفیت تولید سالانه شیر در حال حاضر ۵۱ هزار تن با میانگین ۱۴۰ تن در روز است و برنامهریزی شده این میزان به ۸ هزار تن در سال و ۲۲۰ تن در روز افزایش یابد.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای این شرکت گفت: افزایش سهم بازار، رشد متوسط ۱۰ درصدی تولید سالانه و تعمیق فعالیتهای دانشبنیان در حوزه تولید فرآوردههای ژنتیکی از اهداف این مجموعه است.
به گفته طالبی، اجرای طرح توسعه با هدف تکمیل ظرفیت به ۵۶۰۰ رأس دام مولد شیری، افزایش پتانسیل ژنتیکی گله در تولید شیر و مدیریت بهینه هزینهها از مهمترین استراتژیهای مجموعه پگاه فارس محسوب میشود.
او با اشاره به استمرار تولید شیر خام با کیفیت پایه شیر خشک نوزاد و مدیریت کود دامی تأکید کرد: این موارد از دیگر برنامههای مهم شرکت است.