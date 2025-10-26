پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی و ورزش صبحگاهی با حضور پرشور خانوادهها و ورزشکاران در بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این برنامه بهصورت مشترک زیر نظر اداره ورزش و جوانان و با همت هیأت ورزشهای همگانی و هیأت پرورش اندام و بدنسازی شهرستان بوکان با هدف ترویج نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و گسترش فرهنگ ورزش همگانی برگزار گردید.
در این همایش احمد نصرالهی رییس اداره ورزش و جوانان بوکان ضمن حضور در این همایش از استقبال گرم مردم قدردانی و بر اهمیت ورزشهای صبحگاهی و نقش پیادهروی در ارتقای سلامت جسم و روح تأکید کردند.
وی افزود: اجرای این همایش و برنامههای جانبی، گامی موثر در راستای ارتقای سواد سلامت جامعه محسوب میشود.