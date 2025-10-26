مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تأمین زمین برای بیش از ۱۱۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال، این عدد با رشد مطلوب‌تری همراه شود تا دغدغه متقاضیان کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما در واکنش به گلایه‌های برخی متقاضیان طرح جوانی جمعیت درباره طولانی شدن روند دریافت زمین گفت: بسیاری از مردم از اینکه مدت انتظارشان برای تحویل زمین به بیش از دو سال رسیده ابراز نارضایتی کرده‌اند و حتی برخی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز به متقاضیان اعلام می‌کنند که زمینی برای واگذاری وجود ندارد.

علی نبیان افزود: طبیعی است که چنین پیام‌هایی موجب ناامیدی متقاضیان شود، اما سازمان ملی زمین و مسکن با جدیت در حال پیگیری این موضوع است و تاکنون برای حدود ۱۱۵ هزار واحد زمین تأمین شده که رقم مطلوبی محسوب می‌شود.

نبیان تأکید کرد: در تلاش هستیم تا پایان سال، این رقم رشد قابل توجهی پیدا کند تا دغدغه مردم در این زمینه کاهش یابد. خوشبختانه پیگیری‌های لازم از سوی نمایندگان محترم مجلس و وزیر راه و شهرسازی و مسئول پیگیری طرح جوانی جمعیت، نیز در حال انجام است و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان گفت: هدف اصلی ما اجرای دقیق و سریع طرح‌های حمایتی از خانواده‌های جوان و تسهیل دسترسی آنان به زمین و مسکن است تا بتوانیم بخشی از نیازهای واقعی جامعه هدف را برطرف کنیم.