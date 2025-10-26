وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تشکیل پژوهشکده مردم شناسی روستایی در پژوهشگاه میراث فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید رضا صالحی امیری در دیدار با عبدالکریم حسین زاده معاون امور روستایی رئیس جمهور گفت : پژوهشکده مردم شناسی روستایی با تمرکز بر مردم شناسی روستایی، شرایط مناسبتری برای تولید صنایع دستی و نیز رونق شرایط زیست و معیشت آنها فراهم می کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، همچنین از ۱۷۵ هزار نفر روستانشین خبر داد که بطور رسمی در صنایع دستی اشتغال دارند.

وی گفت : ۴۸۴ پروژه گردشگری روستایی با ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حال ساخت هستند که پس از پایان، برای حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود : در حال حاضر هزار و ۱۷۱ پروژه گردشکری روستایی فعال است.