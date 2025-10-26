پیام تبریک فرمانده انتظامی لرستان به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار
فرمانده انتظامی لرستان در پیامی ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را به همه ی پرستاران متعهد و ایثارگر کشور، بهویژه کادر درمان استان تبریک گفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛فرمانده انتظامی استان لرستان در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این روز فرخنده را به همه ی پرستاران متعهد و ایثارگر کشور، بهویژه کادر درمان استان لرستان، تبریک گفت و مقام والای این بانوی بزرگوار را یادآور پیامآور عشق، صبر و خدمت دانست.
متن پیام تبریک سردار محمدرضا هاشمیفر به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
میلاد باسعادت حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها، اسوه ی ایمان، شجاعت و الگوی جاودان فداکاری، فرصتی است گرانقدر برای پاسداشت مقام والای پرستاران گرانقدری که در مسیر خدمت به انسان و حفظ سلامت جامعه گام برمیدارند.
حضرت زینب(س) در تاریخ اسلام، نماد پرستاری از حق و حقیقت و تجلی ناب از عشق به ولایت و ایمان راسخ است. ایشان با صبر و استقامت مثالزدنی خود در حوادث کربلا و پس از آن، درسی بزرگ از مسئولیت، ایثار و شجاعت به همه زنان و مردان آزاده جهان دادند.
بیتردید، پرستاران عزیز که با دستان مهربان و قلبهای بزرگ خود، مشغول خدمت به بیماران و نیازمندان سلامتاند، امروز ادامهدهندگان راه آن بانوی آسمانی هستند و تجسم روشن از عشق و فداکاری در جامعه محسوب میشوند.
اینجانب این روز فرخنده را خدمت همه پرستاران شریف، شریفترین چهرههای خدمتگزار جامعه و همچنین همه ی همکاران گرانقدر در حوزه ی سلامت استان لرستان تبریک عرض مینمایم و از تلاش و خدمات بیمنت آنان در مسیر حفظ و تأمین آرامش مردم صمیمانه تقدیر میکنم.
امید است به برکت نام و سیره حضرت زینب(س)، همواره در مسیر انجام وظیفه الهی، همراه با موفقیت و سربلندی، گام بردارید.