به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده انتظامی استان لرستان در پیامی به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این روز فرخنده را به همه ی پرستاران متعهد و ایثارگر کشور، به‌ویژه کادر درمان استان لرستان، تبریک گفت و مقام والای این بانوی بزرگوار را یادآور پیام‌آور عشق، صبر و خدمت دانست.



متن پیام تبریک سردار محمدرضا هاشمی‌فر به شرح زیر است:





بسم‌الله الرحمن الرحیم

میلاد باسعادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، اسوه ی ایمان، شجاعت و الگوی جاودان فداکاری، فرصتی است گران‌قدر برای پاسداشت مقام والای پرستاران گران‌قدری که در مسیر خدمت به انسان و حفظ سلامت جامعه گام برمی‌دارند.

حضرت زینب(س) در تاریخ اسلام، نماد پرستاری از حق و حقیقت و تجلی ناب از عشق به ولایت و ایمان راسخ است. ایشان با صبر و استقامت مثال‌زدنی خود در حوادث کربلا و پس از آن، درسی بزرگ از مسئولیت، ایثار و شجاعت به همه زنان و مردان آزاده جهان دادند.

بی‌تردید، پرستاران عزیز که با دستان مهربان و قلب‌های بزرگ خود، مشغول خدمت به بیماران و نیازمندان سلامت‌اند، امروز ادامه‌دهندگان راه آن بانوی آسمانی هستند و تجسم روشن از عشق و فداکاری در جامعه محسوب می‌شوند.

اینجانب این روز فرخنده را خدمت همه پرستاران شریف، شریف‌ترین چهره‌های خدمت‌گزار جامعه و همچنین همه ی همکاران گران‌قدر در حوزه ی سلامت استان لرستان تبریک عرض می‌نمایم و از تلاش و خدمات بی‌منت آنان در مسیر حفظ و تأمین آرامش مردم صمیمانه تقدیر می‌کنم.

امید است به برکت نام و سیره حضرت زینب(س)، همواره در مسیر انجام وظیفه الهی، همراه با موفقیت و سربلندی، گام بردارید.