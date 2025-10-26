به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی اداره برق شهرستان پردیس گفت: در پی اجرای طرح‌های نظارتی بر مصرف غیرمجاز برق، مأموران بازرسی منطقه برق پردیس موفق به شناسایی و کشف ۸ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز در یکی از مناطق بومهن شدند.

این دستگاه‌ها از طریق انشعاب برق غیرقانونی تغذیه می‌شدند که علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه توزیع برق، تهدیدی برای پایداری تأمین انرژی و ایمنی شهروندان محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، عملیات کشف و ضبط با حضور مسئول حراست منطقه، مسئول حقوقی و عوامل اداره آگاهی شهرستان پردیس انجام شد و تجهیزات ضبط شده جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد