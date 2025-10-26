پخش زنده
امروز: -
مستند «مثلث برمودا: به سوی سرزمین نفرینشده» ، مدرسهای نو؛ جایی میان علم، احساس و تحرک در برنامه «مثبت آموزش» و بررسی پرونده ساختمانهای ناایمن بازار بزرگ در «تهران ۲۰» از قاب شبکه های سیما تماشایی می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «مثلث برمودا: به سوی سرزمین نفرینشده» با روایتی از کشف رازهای مثلث برمودا، امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش میشود.
این مستند در گونه ماجراجویی و تاریخی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۲، روی آنتن شبکه مستند میرود.
مستند «مثلث برمودا: به سوی سرزمین نفرینشده» به بررسی یکی از اسرارآمیزترین پدیدههای جهان میپردازد.
این اثر با رویکردی علمی، تلاشهای دانشمندان برای کشف رازهای مثلث برمودا در جنوب غربی آمریکا را روایت میکند.
این مستند یکشنبه ۴ آبان ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش میشود و تکرار آن روز بعد ساعت ۸ روی آنتن میرود.
برنامه «مثبت آموزش»
برنامه «مثبت آموزش» امروز، تلاش میکند به مهمترین دغدغههای والدین و معلمان در تعامل با نسل جدید، از آموزش هوش مصنوعی گرفته تا مقابله با اضطراب و ایجاد تحرک و انگیزه در فضای مدرسه بپردازد.
برنامه تلویزیونی «مثبت آموزش» روز یکشنبه ۴ آبانماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه آموزش سیما روی آنتن میرود.
این قسمت حول محورهای مهمی، چون افزایش تحرک دانشآموزان، کاهش اضطراب پنهان نوجوانان، مدیریت روابط والدین و فرزندان و همچنین آموزش مفاهیم هوش مصنوعی به زبان ساده برای دانشآموزان ترتیب داده شده است.
مهمانان این برنامه، محمدرضا مازندرانی، معلم بازنشسته، حامد طالبنژاد، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه، ارمیا درگاهی، دانشآموز نخبه فعال در زمینه هوش مصنوعی هستند.
برنامه «مثبت آموزش» این هفته با رویکردی آموزشی-روانشناختی، به راهکارهایی کاربردی برای فعالسازی بیشتر نوجوانان در فضای مدرسه میپردازد و اهمیت پیوند میان نشاط، ورزش و علم روز مانند هوش مصنوعی را در رشد ذهنی و روانی نسل جدید یادآور میشود.
علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۷۰۱ نظرات و پیشنهادات خود را با برنامه در میان بگذارند.
برنامه «تهران ۲۰»
بررسی جابجایی واحدهای صنفی پرخطر در بازار بزرگ تهران، موضوع گفتگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه مخاطبان میشود.
«سعید بشیری»، معاون عمرانی فرمانداری تهران و «کامران عبدولی»، معاون حفاظت و پیشگیری حریق سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، امشب در خصوص پرونده ساختمانهای ناایمن و جابجایی صنوف پرخطر در بازار بزرگ تهران گفتوگو خواهند کرد.