

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان رضوی گفت: بیش از ۱۸۰ نفر از ۳۱ استان کشور در رقابت های تنیس روی میز آزاد و دسته برتر امید‌های کشور در سالن میثاق حضور دارند.

پوریا پارسا افزود: تنیس بازان امید کشورمان در دور اولین مسابقات در ۴۵ گروه با هم رقابت کردند.

وی ادامه داد: این مسابقات از یکم آبان آغاز شده است و مدت ۴ روز در مشهد برگزار می‌ شود.

وی بیان کرد: این رقابت‌ ها به صورت گروهی و حذفی برگزار می شود و ۱۶ نفر منتخب به صورت دوره‌ ای با هم رقابت می کنند و نفرات اول و دوم این رقابت‌ ها به مسابقات دست اول بزرگسالان کشور که از سیزدهم آبان ماه در اصفهان برگزار می‌ شود، راه خواهند یافت.