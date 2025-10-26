پخش زنده
امروز: -
تیمهای ملی هندبال بانوان و مردان ایران حریفان خود را در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعهکشی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض برگزار شد که طی آن تیمهای ملی هندبال بانوان و مردان ایران حریفان خود را شناختند.
در بخش هندبال مردان تیم ملی هندبال ایران در گروه A با تیمهای قطر، امارات متحده عربی و مالدیو همگروه شد. در گروه B نیز عربستان، بحرین، کویت و عراق قرار گرفتند.
همچنین تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در گروه A این بازیها با تیمهای ترکیه، گینه و مالدیو همگروه شد. در گروه B نیز قزاقستان، ازبکستان، قطر و آذربایجان قرار دارند.
گروهبندی کامل مسابقات هندبال مردان و زنان بازیهای کشورهای اسلامی به شرح زیر است:
مردان:
گروه A: ایران، قطر، امارات متحده عربی و مالدیو
گرروه B: عربستان، بحرین، کویت و عراق
زنان:
گروه A: ایران، ترکیه، گینه و مالدیو
گروه B: قزاقستان، ازبکستان، قطر و آذربایجان
تیماجی، عضو کادر سرپرستی کاروان ایران در بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض به صورت آنلاین در مراسم قرعهکشی مسابقات هندبال حاضر بود.
مسابقات هندبال بازیهای کشورهای اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.