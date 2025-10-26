به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل استاندارد استان تعداد واحد‌ها کالا‌های مشمول ضوابط استاندارد اجباری استان را ۱۴۷ واحد اعلام کرد و گفت: ۶۴ درصد این واحد‌ها در زمینه تولید مصالح ساختمانی فعالیت دارند.

ضرغامپور با اشاره به اینکه ۱۹۲ واحد تولیدی و خدماتی زیر نظر موسسه استاندارد است، افزود: امسال ۴۳۲ نمونه برداری کیفی از محصولات تولیدی و خدماتی استان انجام شد که درصد کمی از ان‌ها فاقد کیفیت و ضوابط استاندارد بودند.

وی گفت: امسال در قالب طرح طا‌ها ۲ هزار و ۹۳۵ مورد بازرسی از مراکز عرضه و خدمات در استان انجام شد.

مدیر کل استاندار استان افزود: امسال ۲۲ پروانه استاندارد محصول در کهگیلویه و بویراحمد صادر شد.