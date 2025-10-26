پخش زنده
سرمربی تیم ملی والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران گفت: از بازیکنانم حمایت میکنم، چراکه آنها از پس تمرینات سخت برآمدند و آینده والیبال ایران خواهند بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لی دو هی پس از پیروزی تیم ایران مقابل هنگکنگ و صعود به جمع چهار تیم برتر اظهار داشت: امروز بازی بسیار مهمی داشتیم که با تلاش بازیکنان توانستیم پیروز میدان شویم و به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کنیم.
وی افزود: از اینکه این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم، بسیار خوشحال هستیم. همه بازیها برای ایران سخت است، اما، چون آمادهسازی خوبی داشتیم، بازیکنان از پس حریفان برآمدند. تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا بتوانیم به مدال برسیم.
سرمربی تیم ملی والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران در مورد بازی بعدی خاطرنشان کرد: دیدار بعدی ما با برنده دیدار تیمهای فیلیپین و چین تایپه است. بازیکنان در شرایط خوبی هستند و تمرینات پرفشاری را پشت سر گذاشتهاند. تمام تلاش خود را میکنیم تا با بهترین آمادگی وارد میدان شویم و با هر حریفی که روبهرو شویم، عملکرد قابل قبولی ارائه دهیم.
لی عنوان کرد: شنیدهام که دختران ایران برای نخستین بار به جمع چهار تیم برتر صعود کردهاند. این موفقیت نشان میدهد بازیکنان بهخوبی از پس تیمها بر آمدن و از آنها تشکر میکنم و به آنان افتخار میکنم. این بازیکنان آینده والیبال زنان ایران خواهند بود.