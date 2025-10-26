به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به گفته رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری ایران؛ بانک ملت و صندوق کارآفرینی امید، ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۱۴ درصد به متقاضیان نیروگاه‌های پشت‌بامی با ظرفیت ۵ کیلووات پرداخت می‌کنند.

طرزطلب، با تأکید بر اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌ ساخت نیروگاه سهم متقاضی است، گفت: با توجه به افزایش قیمت ها، به دنبال افزایش سقف وام هستیم و امیدواریم بانک‌ها مرجع هم وثیقه کمتری از متقاضی بگیرند تا دریافت تسهیلات نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی تسهیل شود.