مطالبه جدی مردم اراک در «روی خط تماس»: روشنایی معابر، ساماندهی موتورسواران
مخاطبان در ارتباط با «روی خط تماس» خواستار اقدامات بیشتر درباره رسیدگی به روشنایی معابر وساماندهی موتور سواران درسطح شهر ورسیدگی به زیبایی شهر دربلوارمهارت اراک شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مخاطبان در ارتباط با «روی خط تماس» خواستار اقدامات بیشتر درباره رسیدگی به روشنایی معابر هستند وساماندهی موتور سواران درسطح شهر ورسیدگی به زیبایی شهر دربلوارمهارت اراک را از مسئولان مطالبه کردند وهم چنین از زحمات شهرداری فراهان قدردانی کردند. شما میتوانید انتقادات، پیشنهادات و قدردانی از رسیدگی به مسائل اجتماعی را با شماره ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در شبکههای اجتماعی در میان بگذارید تا در شبکه آفتاب منتشر شود.