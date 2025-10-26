پخش زنده
رادیو صبا به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، ویژهبرنامههایی متنوع و زنده را برای تقدیر از نقش زنان و پرستاران در جامعه تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این شبکه رادیویی روز دوشنبه ۵ آبان با پخش برنامههای مختلف، این مناسبت فرخنده را گرامی میدارد و تلاش میکند با فضایی شاد و آموزنده، مخاطبان را به همراهی در جشن و تقدیر از خدمات پرستاران دعوت کند.
از جمله برنامههای ویژه این روز میتوان به ویژهبرنامه «مژده که عید آمده» اشاره کرد که از ساعت ۱۰ صبح در قالب یک مجله رادیویی شاد پخش میشود.
این برنامه با بخشهای متنوع شامل موسیقی، گفتوگو، آیتمهای طنز و مسابقه، تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار را به شکلی جذاب به مخاطبان تقدیم میکند.
همچنین برنامه «موج نارنجی» با روایت داستانهای واقعی پرستاری و خاطرات تأثیرگذار ، نقش ارزشمند پرستاران در سلامت و جامعه را به تصویر میکشد.
برنامه مخاطبمحور «صبامک» نیز با طرح موضوع مهربانی و صبر، این روز را گرامی میدارد و شنوندگان را به تأمل و یادآوری ارزشهای اخلاقی در زندگی روزمره دعوت میکند.
رادیو صبا با این ویژهبرنامهها تلاش میکند هم شادی ولادت و هم قدرشناسی از پرستاران فداکار را به شکلی فراگیر به مخاطبان خود منتقل کند و فضایی گرم، آموزنده و نشاطآفرین فراهم آورد.