پخش زنده
امروز: -
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تأمین اجتماعی و بیمه سلامت قول پرداخت بخشی از مطالبات کادر درمان را در روزهای آینده دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی به مناسبت روز پرستار از بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج بازدید و از تلاشها و خدمات پرستاران تجلیل کرد.
استاندار در این بازدید با اشاره به نقش مهم پرستاران در نظام سلامت گفت: یکی از مهمترین دغدغههای پرستاران و کادر درمان، مطالبات معوقه بهویژه در بخش کارانهها است که از اولویتهای کاری استانداری محسوب میشود.
رحمانی افزود: در یک سال گذشته با پیگیریهای انجامشده، بخش عمدهای از این مطالبات پرداخت شده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر پزشکان ۱۳ ماه و پرستاران حدود ۷ ماه مطالبات معوقه دارند که برای حل این موضوع جلساتی در سطح ملی و استانی برگزار شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت قول پرداخت بخشی از مطالبات کادر درمان را در روزهای آینده دادهاند، گفت: تلاش ما این است تا بخشی از این مطالبات تا هفته آینده به کادر درمان پرداخت شود.