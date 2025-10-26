پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید خطیبزاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفتوگویی با راشاتودی داشت.
وی در این گفتوگو عنوان کرد: ایران آمادگی دارد با محدودیتها و تحریمها مقابله کند و آمریکاییها با این اقداماتشان به نتیجهای نخواهند رسید.
معاون وزیر امور خارجه درباره اقدام اروپاییها در فعالسازی مکانیسم اسنپبک بیان کرد: از نظر حقوقی، آنچه اروپاییها انجام دادند، باطل و بیاعتبار است، زیرا روندهای پیشبینی شده در برجام طی نشد و آنها با شتاب قطعنامههای قبلی را بازگرداندند. این اقدام، هم از نظر حقوقی اشتباه و هم از نظر راهبردی حرکتی نادرست بود، چرا که موجب شد خود را در شورای امنیت و عرصه سیاست جهانی بیاهمیت نشان دهند.
وی یادآور شد: آمریکا نیز ثابت کرد که حتی سه کشور اروپایی را شریک کوچک هم نمیداند.
سیاست خارجی منسجم ایران
خطیبزاده با اشاره به حمایت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در نشست کامپالا از ایران، اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ کشور از جنبش عدم تعهد همراه ایران، روسیه و چین اعلام کردند که تحریمها را بهرسمیت نمیشناسند و قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان پابرجاست.
به گفته وی این نشاندهنده ناتوانی اروپا در درک واقعیتهای سیاسی و حقوقی است.
معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این گفتوگو عنوان کرد: ایران بر پایه استدلالهای حقوقی درست، سیاست خارجی منسجم و راهبردی سازنده عمل میکند و همواره به قوانین و تعهدات بینالمللی خود پایبند است.
وی تحریمهای یکجانبه آمریکا را غیرقانونی و ناعادلانه خواند که از محاسبات سیاسی نادرست این کشور ناشی میشود.
آنچه اجرا شد، صلح نبود بلکه سلطهجویی بود
خطیبزاده در بخش دیگری از این گفتوگو عنوان کرد: همانطور که در سند امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ دیدیم، آنها روسیه و چین را «تجدیدنظرطلب» خواندند، اما امروز روشن است چه کسی واقعاً نظم بینالمللی را تغییر میدهد و حاکمیت دیگران را نادیده میگیرد.
وی افزود: ایالات متحده در عمل تلاش میکند اراده خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند و از تعهدات بینالمللی خود سرباز میزند. این همان سیاست سلطه و هژمونی است که به نام صلح اجرا میشود، اما در واقع چیزی جز زور و فشار نیست.
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه همچنین گفت: ترامپ زمانی گفت برای «صلح از طریق قدرت» آمده است، اما اکنون همه میدانند آنچه اجرا شد، صلح نبود بلکه سلطهجویی بود و قدرت هم نه برای امنیت، بلکه برای اعمال زور به کار رفت. باید با صراحت گفت که زور صلح نمیآورد، افراطگرایی تنها افراطگرایی بیشتری میزاید و جنگ، خشونت بیشتری به همراه دارد.
به گفته خطیبزاده راه پیشرو، همکاری جهانی برای برقراری عدالت و انصاف در نظام بینالملل است، نیازی که امروز بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
سوءاستفاده از آژانس
وی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بیان کرد: ایران همواره همکاری کامل با آژانس داشته و همه تأسیسات هستهای تحت نظارت ۲۴ ساعته و با حضور بیش از ۲۲ بازرس بوده است. اما وقتی اسرائیل و آمریکا اقدامات تجاوزگرانه خود را آغاز کردند، بازرسان عملاً از سایتها خارج شدند و روند همکاری مختل شد.
معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه آژانس نیز از محکوم کردن این تجاوز خودداری کرد، افزود: بهعنوان مثال، در سال ۱۹۸۱، وقتی اسرائیل به ساختمانی خالی در عراق حمله کرد، شورای امنیت سازمان ملل آن را محکوم کرد، اما حمله به سایتهای ایران که کاملاً صلحآمیز و فعال بودند، هیچگاه محکوم نشد.
وی به تفاهم قاهره بین ایران و آژانس اشاره کرد و افزود: پس از این تجاوزها، ایران تلاش کرد چارچوب همکاری جدیدی با آژانس تدوین کند، به ویژه برای سایتهای مورد حمله. توافق انجام شد، اما برخی کشورها آن را تحریف و خراب کرده و از آن سوءاستفاده کردند.
خطیبزاده ادامه داد: این واقعیت نشان میدهد که برخی کشورها از آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهعنوان ابزار سیاسی در سیاست خارجی خود استفاده میکنند، نه بهعنوان نهادی بیطرف و فنی.
آژانس باید بیطرف، عادل و منصف عمل کند
وی در ادامه این گفتوگو با بیان اینکه آژانس یک نهاد فنی است و باید بیطرف، عادل و منصف عمل کند و مهمتر از همه، از تأسیسات هستهای محافظت کند، یادآور شد:، اما آنچه میبینیم این است که نظارت و اقدامات حفاظتی آژانس و سازمان ملل ناکافی بوده و دلیل اصلی آن، حرکتهای سیاسی برخی کشورهای عضو است.
معاون وزیر امور خارجه اتهامات اسرائیل را کاملاً غیرقانونی، بیپروا و غیرمسئولانه خواند و افزود: اسرائیل در دو سال گذشته حداقل به ۹ کشور حمله کرده و هیچ محدودیتی برای اقدامات بیرحمانه خود قائل نیست. آنها با همکاری نزدیک با آمریکا علیه ایران اقدام کردند و حتی فرماندهان ارشد ایران را در شب و در حضور خانواده و همسایگان به شهادت رساندند. این یک عملیات ترور محض بود.
وی افزود: البته باید گفت که اسرائیل احتمالاً یکی از ماهرترین رژیمها در عملیاتهای ترور است و از روز اول تاکنون افراد زیادی در سطح جهان، بهویژه در منطقه، را ترور کرده است. این بار هم فرماندهان ما هدف قرار گرفتند.
خطیبزاده اضافه کرد: این اقدامات نشان میدهد که اسرائیل چگونه از هر فرصت برای پیشبرد اهداف سیاسی خود سوءاستفاده میکند. اقدامات آنها کاملاً غیرقانونی و تجاوزگرانه بود.
وی با بیان اینکه ایران در برابر این تجاوزها با قدرت پاسخ داد، زیرا حق دفاع مشروع برای خود را محفوظ دارد و هرگز از آن صرفنظر نخواهد کرد، یادآور شد:، اما نکته روشن این است که اسرائیلیها تلاش میکنند توجه جهان را از مسئله اصلی یعنی فلسطین منحرف کنند.
ریشه اصلی همه مشکلات در خاورمیانه
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه در ادامه این گفتوگو مهمترین مسئله را وضعیت غزه، کرانه باختری و تشکیل دولت واحد فلسطینی خواند و گفت: ریشه اصلی همه مشکلات در منطقه خاورمیانه، تجاوز اسرائیل و ممانعت آن از تشکیل دولت واحد فلسطینی است، که ایران معتقد است این امر راهحل نهایی برای مسئله فلسطین و منطقه است.