رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ۹۹ درصد ابلاغهای قضایی در دادگاه اشترینان به صورت الکترونیک صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت الاسلام سعید شهواری در بازدید از دادگاه عمومی اشترینان گفت:در دادگاه عمومی اشترینان با استفاده از فناوری های نوین ۹۹ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیک صادر می شود .
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت اربابرجوع افزود:میانگین زمان رسیدگی به پرونده های محاکم دادگستری استان در سه ماهه ی اخیر۵۳ روز بوده است