به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت الاسلام سعید شهواری در بازدید از دادگاه عمومی اشترینان گفت:در دادگاه عمومی اشترینان با استفاده از فناوری های نوین ۹۹ درصد ابلاغ ها به صورت الکترونیک صادر می شود .

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت ارباب‌رجوع افزود:میانگین زمان رسیدگی به پرونده های محاکم دادگستری استان در سه ماهه ی اخیر۵۳ روز بوده است

افزود:میانگین صلح و سازش پرونده ها در دادگاه اشترینان طی شش ماهه ابتدای امسال ۶۶ درصد، محکومیت های جایگزین حبس ۵۱ درصد و کارشناسی با قرعه کشی ۱۰۰ درصد بوده است.