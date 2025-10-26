معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: راهکار پایداری تامین امنیت غذایی در گرو حکمرانی داده محور مردمی، بازگشت تولیت آب به کشاورزان و تشکل‌های بهره بردار و استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در مدیریت منابع آبی است.

حکمرانی داده‌محور مردمی، مسیری برای عبور از بحران آب و تغییر اقلیم

حکمرانی داده‌محور مردمی، مسیری برای عبور از بحران آب و تغییر اقلیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی، در مراسم برگزاری نهمین کاروان ترویج بهره وری الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم اعلام کرد: امروز تغییر اقلیم، شوری خاک و افت منابع آب زیرزمینی دیگر هشدار نیست، بلکه واقعیتی جاری در کشور است و باید درباره آن هوشیار و جدی باشیم.

وی افزود: دو سال پیاپی است که کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها را تجربه کرده‌ایم و این شرایط ضرورت اصلاح در نگرش و حکمرانی آب را دوچندان کرده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سابقه تاریخی ایران در مدیریت هوشمندانه آب گفت: در گذشته، نظام بهره برداری و مدیریت قنوات و ساخت ۴۵ هزار رشته قنات، نمونه‌ای از حکمرانی مردمی و هوشمند بود و اکنون نیز باید به همان مسیر بازگردیم.

نیازی شهرکی افزود: تولیت آب از مدیریت دولتی باید دوباره به مردم، تشکل‌ها و نظام‌های بهره برداری واگذار شود.

وی، شفافیت اطلاعات و حکمرانی داده محور را رکن اساسی مدیریت نوین آب دانست و گفت: با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌توانیم بهره وری آب را دو برابر افزایش دهیم و تصمیم گیری‌ها را بر مبنای داده‌های دقیق انجام دهیم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی که به صورت برخط در این مراسم سخنرانی می‌کرد، بر تدوین نقشه جامع تولید همسو با اقلیم، منابع پایه و مزیت‌های اقتصادی هر منطقه تاکید کرد.

نیازی شهرکی در همین حال افزود: تولید باید بر اساس شرایط اکولوژیکی و ریسک‌های محیطی برنامه ریزی شود و در غیر این صورت کشاورزی پایدار نخواهد ماند.

وی همچنین با اشاره به نقش خاک در مدیریت آب گفت: مدیریت خاک، مالچ پاشی و افزایش مواد آلی تا ۴۰ درصد به حفظ رطوبت و جلوگیری از تبخیر کمک می‌کند و در بهبود حاصلخیزی زمین مؤثر است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت مدیریت زراعی و ژنتیکی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باید کشت محصولات کم آب بر را جایگزین محصولات پرآب بر کند و همچنین باید کشت برخی محصولات مانند چغندر قند به فصل پاییز منتقل شود تا از آب باران بهره برداری شود.