نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره به آمار جدید بانک مرکزی درباره رسوب املاک در بانک‌ها گفت: بیش از هزار هزار میلیارد تومان سرمایه ملکی در اختیار بانک‌هاست که عملاً از چرخه عرضه مسکن خارج شده و این موضوع تعادل بازار را بر هم زده است.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در گفتگو با خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره وضع دارایی‌های ملکی بانک‌ها اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، رقم رسوب املاک در بانک‌ها به حدود هزار هزار میلیارد تومان رسیده است؛ عددی که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سرمایه کشور در حوزه مسکن عملاً فریز شده است.

داوود بیگی‌نژاد افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از املاک و واحدهایی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد، طی مزایده‌های اخیر نیز مشتری نداشته و بلااستفاده باقی مانده‌اند. این در حالی است که در بازار، با کمبود عرضه مسکن روبه‌رو هستیم و این نبود تعادل میان عرضه و تقاضا، از عوامل مهم رشد قیمت در برخی مناطق به‌ویژه تهران محسوب می‌شود.

بیگی‌نژاد با طرح این پرسش که «چرا باید چنین حجم عظیمی از املاک در مالکیت بانک‌ها باقی بماند؟»، تأکید کرد: اگر این املاک به بازار مسکن عرضه شوند، بر افزایش عرضه و تنظیم‌گری قیمت‌ها در سطح کشور اثر مثبت خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها ظرفیت استفاده از این املاک را ندارند و این دارایی‌ها فقط ارزش ریالی برای آنها دارد، در حالی‌که برای تولید این واحدها از یارانه‌ها و منابع عمومی استفاده شده، منطقی است که مکانیزمی برای عرضه یا اجاره آنها ایجاد شود تا از فریز شدن سرمایه ملی جلوگیری شود.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک تأکید کرد: هر مقدار که از ورود املاک آماده به بازار جلوگیری شود، همان‌قدر شاهد افزایش تورم در آن منطقه خواهیم بود. عرضه این املاک می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار و کاهش تدریجی قیمت‌ها منجر شود.