پخش زنده
امروز: -
شرکت توانیر با صدور اطلاعیهای شایعه افزایش تعرفههای برق را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در متن این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع عموم مشترکان گرامی و افکار عمومی میرساند:
موضوع افزایش تعرفه در مهر یا آبان صحت ندارد و هیچ مصوبه یا تغییری در این زمینه صادر نشده است.
شرکت توانیر ضمن تکذیب هرگونه افزایش جدید در تعرفههای برق، اعلام میکند که هیچ تغییری در تعرفههای برق در ماههای اخیر اعمال نشده و نرخ فعلی، همان تعرفه مصوب ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴ است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه شده است.
هدف اصلی صنعت برق کشور، استمرار خدمترسانی پایدار و عادلانه به همه مشترکان و تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت در اطلاعرسانی است.
برهمین اساس هموطنان و مشترکان توجه داشته باشند که هرگونه اطلاعرسانی درخصوص تغییر در تعرفهها صرفاً از طریق پایگاه رسمی شرکت توانیر انجام میشود.»