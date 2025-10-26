به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار فینال وزن ۶۳- کیلوگرم تکواندوی بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، پینار لطفی‌زاده در مصاف با نماینده چین در سه راند به مبارزه پرداخت که در نهایت با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

نماینده ایران راند نخست را ۶ بر صفر به حریف واگذار کرد، اما راند دوم را با نمایشی خوب ۴ بر ۳ برد تا کار به راند سوم کشیده شود.

در راند سوم هم مسابقه پایاپای دنبال می‌شد که در آخرین ثانیه رویو گو از چین ۳ امتیاز گرفت و مسابقه را به سود خود خاتمه داد.