رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اعلام نگرانی سازمان خواربار جهانی (FAO) درباره بیماری تب برفکی، خواستار ارائه گزارش‌های دقیق درخصوص میزان تلفات دام، کانون‌های درگیر و نیاز‌های فوری واکسن شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در نشست این کمیسیون با حضور نمایندگان و رئیس سازمان دامپزشکی، گفت: فروردین ماه سال جاری سازمان خواربار جهانی (FAO) درباره شیوع بیماری تب برفکی هشدار داده بود، اما اقدام کافی در مقابله با بیماری تب برفکی در کشور صورت نگرفت به همین دلیل خواستار پاسخگویی دقیق و مستند دستگاه‌های مسئول هستیم. پاسخ‌ها باید مستند و شفاف باشد و صرفاً توجیه‌کننده نباشد.

وی همچنین خطاب به رئیس سازمان دامپزشکی گفت: یک به یک موارد را گزارش دهید که چه اتفاقی افتاده، میزان تلفات دام‌ها چقدر است، کدام مناطق کانون آلودگی دارند و کدام مناطق هنوز درگیر نشده‌اند. میزان نیاز فوری به سرم و واکسن باید مشخص شود تا در آینده نزدیک وزیر جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی، بتوانند تصمیم لازم را در جلسه اتخاذ کنند و اگر اعتبار یا امکانات خاصی لازم است، زودتر تأمین شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ضرورت اقدام سریع، تأکید کرد: نامه‌ای رسمی نیز تنظیم و به رئیس جمهور ارسال می‌شود تا حمایت اجرایی لازم فراهم گردد. عسکری همچنین از پیگیری سازمان بازرسی و قوه قضاییه برای بررسی اقدامات انجام‌شده خبرداد.

این جلسه در راستای مقابله با بیماری تب برفکی و جلوگیری از خسارات بیشتر به دامداران کشور برگزار شد و نمایندگان مجلس بر اهمیت گزارش‌های دقیق و تصمیم‌گیری فوری تأکید کردند.