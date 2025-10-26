امسال در سامانه جامع نظارت بر تأسیسات گردشگری امکان بررسی آنلاین نرخ‌ها فراهم شده است. شهروندان می‌توانند نرخ‌های مصوب را مشاهده کنند و اگر واحدی بیش از حد مجاز دریافت کرد، برخورد خواهد شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مسئول تمشیت امور معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، گفت: افزایش قیمت واحد‌های اقامتی و پذیرایی استان البرز تنها در صورتی امکان‌پذیر است که واحد‌ها مراحل استانداردسازی و درجه‌بندی را طی کرده باشند.

رضا مرشدی گفت: هر سال بر اساس دستورالعمل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مجاز هستیم نرخ‌های جدید واحد‌های اقامتی و پذیرایی استان را متناسب با تورم سالانه اعلام کنیم. جلسه امروز کمیسیون نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری البرز برای ابلاغ همین دستورالعمل برگزار شد تا نرخ‌هایی را که واحد‌ها ارائه داده بودند، بررسی، تحلیل و در نهایت تأیید یا رد کنیم.





وی با اشاره به اینکه کمیسیون نرخ‌گذاری فرصتی است برای مقایسه هزینه‌ها و خدمات ارائه‌شده در واحد‌های پذیرایی، افزود: یکی از موضوعات مهم این است که همه واحد‌های اقامتی و پذیرایی استانداردسازی و درجه‌بندی شوند. برخی از واحد‌ها سال‌ها پیش استانداردسازی شده‌اند و دارای درجه یک، دو، سه یا ممتاز هستند که نرخ‌های متفاوتی دارند. اما برخی دیگر هنوز فرآیند استانداردسازی را آغاز نکرده‌اند یا در سامانه مربوطه ثبت نشده‌اند. این واحد‌ها تا زمانی که مراحل استانداردسازی را طی نکنند، امکان افزایش قیمت ندارند.





مرشدی بیان کرد: سیاست اصلی ما این است که واحد‌ها استانداردسازی شوند تا بتوانند نرخ جدید دریافت کنند. واحد‌هایی که بدون مجوز یا درجه‌بندی فعالیت می‌کنند، باید کنترل شوند تا افزایش نرخ غیرمجاز نداشته باشند. ما تلاش می‌کنیم این موضوع را با ابزار‌های انگیزشی پیگیری کنیم؛ یعنی به واحد‌ها اعلام می‌کنیم اگر فرآیند استانداردسازی را انجام دهند، خدمات و تسهیلات بیشتری دریافت خواهند کرد.





وی درباره نحوه برخورد با تخلفات افزود: نرخ هر واحد با امضای مدیرکل و رئیس انجمن تأیید و در مراکز گردشگری نصب می‌شود. اگر در واحدی نرخ دریافتی بیش از نرخ مصوب باشد، تخلف محسوب شده و برخورد قانونی انجام می‌شود. در مقابل، اگر نرخ کمتر از نرخ مصوب ارائه شود، واحد تشویق می‌شود.





مرشدی توضیح داد: امسال در سامانه جامع نظارت بر تأسیسات گردشگری امکان بررسی آنلاین نرخ‌ها فراهم شده است. این سامانه به شهروندان و بازرس‌ها اجازه می‌دهد بررسی کنند آیا نرخ‌های نصب‌شده با نرخ مصوب مطابقت دارند یا خیر. این موضوع باعث افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات می‌شود.





این مسئول تصریح کرد: در واقع، سامانه یک سازو کار جدی برای پیشگیری از تخلفات ایجاد کرده است. شهروندان می‌توانند نرخ‌های مصوب را مشاهده کنند و اگر واحدی بیش از حد مجاز دریافت کرد، امکان گزارش‌گیری و برخورد فراهم است.





مرشدی درباره واحد‌های بوم‌گردی نیز گفت: نرخ‌گذاری برای بوم‌گردی‌ها منوط به درجه‌بندی است. تا زمانی که یک واحد بوم‌گردی درجه‌بندی نشده باشد، امکان تعیین نرخ وجود ندارد. ضوابط درجه‌بندی برای تمام واحد‌های اقامتی از جمله بوم‌گردی‌ها تعریف شده و واحد‌هایی که تمایل دارند نرخ‌گذاری رسمی داشته باشند، باید ابتدا در سامانه ثبت‌نام کرده و مراحل استانداردسازی را طی کنند.





وی درباره اهمیت عدالت در نرخ‌گذاری گفت: روند استانداردسازی و درجه‌بندی باعث می‌شود تمام واحد‌ها بر اساس معیار مشخصی فعالیت کنند. واحد‌های تازه تأسیس یا واحد‌هایی که استانداردسازی نشده‌اند، نمی‌توانند نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب دریافت کنند. این موضوع از سوءاستفاده جلوگیری کرده و انگیزه‌ای برای تکمیل فرآیند استانداردسازی ایجاد می‌کند.





مرشدی گفت: سیاست اصلی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، شفاف‌سازی در نرخ‌گذاری، جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرمجاز و تشویق واحد‌های اقامتی و پذیرایی به استانداردسازی است.