احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در جریان سفر خود به استان مرکزی، با هدف بررسی دقیق ظرفیتهای ورزشی، اجتماعی و زیرساختهای مربوط به حوزه جوانان استان، در جلسه شورای تربیت بدنی استان حضور یافت.
این سفر در راستای تاکیدات دولت بر توسعه متوازن مناطق کشور و شناسایی موانع اجرایی صورت گرفت. محور اصلی سخنان وزیر در این جلسه، لزوم استفاده حداکثری و هوشمندانه از ظرفیتهای مردمی و پتانسیل عظیم جوانان کشور در فرآیند توسعه همهجانبه بود.
وزیر بر این نکته تأکید کرد که توسعه پایدار بدون مشارکت فعال مردم و جوانان میسر نخواهد بود و سازماندهی این نیروهای مولد، کلید پیشرفتهای آتی است. ۱. توسعه از ظرفیتهای مردمی و محلی
وزیر ورزش و جوانان در سخنان خود به صورت مبسوط به اهمیت بسیج منابع و توان انسانی در مقیاس کوچکتر اشاره کرد.
وی تأکید کرد که پیشرفت و توسعه کشور میتواند با ساماندهی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای مردمی و جوانان به صورت تصاعدی سرعت یابد.
۱.۱. سازماندهی در مقیاس محلی دنیامالی سازماندهی جوانان حول محورهای سنتی و مردمی نظیر محلات، مساجد و پایگاههای بسیج را راهکاری کلیدی برای ایجاد تحول اساسی در همه حوزهها دانست. استدلال وزیر بر این پایه بود که این نهادها دارای بالاترین سطح نفوذ و اعتماد در میان مردم هستند و میتوانند به عنوان موتورهای محرکه توسعه عمل کنند. “تکیه بر امکانات موجود در سطح محلات و همیاری مردم، راهی است که میتواند کمبودهای مالی را جبران کرده و سرعت پروژهها را افزایش دهد.”
۱.۲. اولویتهای مدیریتی از منظر مدیریتی، وزیر دو موضوع را به عنوان اولویتهای اصلی کشور در حوزه مدیریت منابع مطرح کرد:
مدیریت منابع: استفاده بهینه و شفاف از هرگونه منابع مالی، فیزیکی یا انسانی موجود.
همدلی و همگرایی: ایجاد حداکثری همدلی و همگرایی بین مردم، مسئولین و نهادهای مختلف برای تسهیل اجرای برنامهها.
وزیر تأکید کرد که اختلافات و جزیرهای عمل کردن، بزرگترین مانع در مسیر توسعه است.
۲. چالشهای سلامت دانشآموزان و راهکار پیشنهادی
یکی از محورهای مهم مورد بحث در این سفر، وضعیت سلامت جسمانی نسل آینده بود. وزیر با نگرانی از آمارهای رو به افزایش ناهنجاریهای ساختار اسکلتی و چاقی در میان دانشآموزان، بر لزوم اقدام فوری تأکید ورزید.
۲.۱. تشکیل کمیته سهجانبه تخصصی در راستای تبدیل نگرانی به راهکار عملیاتی
هدف از تشکیل این کمیته، بررسی تخصصی و علمی مشکلات نگرانکننده ساختار اسکلتی (نظیر اسکولیوز و کیفوز) و همچنین شیوع چاقی در میان دانشآموزان مدارس استان مرکزی تعیین شد.
۲.۲. الگوسازی برای سطح ملی
نتایج این بررسیهای تخصصی و راهکارهای عملیاتی تدوین شده توسط این کمیته سهجانبه، قرار است به عنوان یک الگوی موفق و قابل اجرا به سطح ملی ارائه شود تا شاخصهای سلامت دانشآموزان در سراسر کشور بهبود یابد.
۳. ظرفیتها و عملکرد استان مرکزی
عملکرد مدیریتی و ورزشی استان مرکزی در جلسه مورد توجه ویژه وزیر قرار گرفت. نمایندگان و مسئولین استانی به بیان دستاوردها و نیازهای اساسی پرداختند.
۳.۱. دیدگاه استاندار مرکزی: مدیریت در شرایط محدودیت مهدی زندیه وکیلی، استاندار استان مرکزی، در سخنرانی خود به موفقیتهای اخیر ورزش استان اشاره کرد. وی به طور خاص عملکرد مطلوب تیم فوتبال آلومینیوم اراک را نمونهای عینی از توان بالای مدیریتی و ورزشی استان دانست. این تیم توانسته است با وجود استفاده از جوانان محلی و اتکا به اعتبارات محدود، به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد.
استاندار تأکید کرد که این موفقیتها، توان بالای ورزشکاران و مدیران استان را به نمایش میگذارد، اما برای جهشهای بزرگتر، توسعه زیرساختهای اساسی نیازمند حمایتهای قاطع و مستمر ملی است.
۳.۲. مطالبات نمایندگان مجلس
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز نظرات خود را پیرامون اولویتهای توسعه ورزش و جوانان مطرح کردند: