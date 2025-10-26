به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مهدی میرحسینی گفت : در راستای تحقق اهداف طرح کاهش پسماند، غرفه‌های بازیافت منطقه به‌صورت مستمر و فعال در حال مبادله پسماند خشک تحویلی در ازای کالا در هایپرپسماند، گل و گلدان در غرفه گلماند یا وجه نقد واریزی به کیف پول الکترونیکی از طریق ثبت در سامانه نوماند هستند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش شهروندی اظهار داشت: به منظور افزایش سطح آگاهی در زمینه مدیریت پسماند و ارتقای کیفیت زندگی شهری، اداره مدیریت پسماند منطقه طرح‌های آموزشی متعددی را در نقاط مختلف از جمله میدان ۴۴ محله مدائن، غرفه شقایق در خیابان دماوند، دبستان دخترانه گلبرگ در محله تهرانپارس و بوستان شقایق در محله نارمک اجرا کرده است.